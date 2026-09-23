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حماس: عملية بيت عور رد على جرائم الاحتلال وانتهاكاته

23 سبتمبر 2026 . الساعة 18:21 بتوقيت القدس
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أكدت الحركة أن "جرائم الاحتلال وميليشيات مستوطنيه وانتهاكاتهم المستمرة بحق أبناء شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية المحتلة" لن تؤدي إلا إلى مزيد من "الضربات"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن عملية الدهس التي استهدفت جنودًا من جيش الاحتلال عند حاجز بيت عور، غرب رام الله، مساء الأربعاء، تمثل "ردًا طبيعيًا" على جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، أن "جرائم الاحتلال وميليشيات مستوطنيه وانتهاكاتهم المستمرة بحق أبناء شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية المحتلة" لن تؤدي إلا إلى مزيد من "الضربات".

ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني وشباب الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى "تصعيد المقاومة بكل أشكالها وأدواتها"، في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ويأتي تصريح الحركة عقب عملية دهس وقعت عند حاجز بيت عور، جنوب غربي رام الله، وأسفرت وفق وسائل إعلام عبرية عن إصابة جندي من جيش الاحتلال بجروح خطيرة، فيما تحدثت المصادر عن استشهاد منفذ العملية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #جرائم الاحتلال #عملية دهس #عملية بيت عور

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