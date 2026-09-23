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الشرع: الجولان أرض سورية وإجراءات الضم باطلة وملغاة

23 سبتمبر 2026 . الساعة 17:10 بتوقيت القدس
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الرئيس السوري أحمد الشرع

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الجولان ستبقى أرضًا سورية، مشددًا على أن جميع إجراءات الضم الإسرائيلية "باطلة وملغاة"، ومؤكدًا رفض دمشق محاولات الاحتلال فرض أمر واقع جديد في الأراضي السورية.

وقال الشرع، الأربعاء، في كلمة أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن سوريا ملتزمة باتفاق عام 1974، داعيًا إلى انسحاب الاحتلال من الأراضي السورية.

وأضاف أن الاحتلال نفذ نحو 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل في سوريا، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تمثل تعديًا على الأراضي السورية.

وشدد الرئيس السوري على رفض "المحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا"، مؤكدًا تمسك بلاده بسيادتها على أراضيها، وفي مقدمتها الجولان المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأمم المتحدة #سوريا #الجولان #أحمد الشرع

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