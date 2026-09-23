أطفال غزة يتعلمون على الأرض وسط نقص المقاعد

تواجه العملية التعليمية في قطاع غزة تحديات كبيرة، في ظل الاكتظاظ داخل المدارس والخيام التعليمية والنقص الحاد في المقاعد والأثاث المدرسي، ما دفع آلاف الطلبة إلى الجلوس على الأرض خلال الحصص الدراسية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي إن بعض المدارس تشهد اكتظاظاً كبيراً، حيث يضطر 3 إلى 4 طلاب للجلوس على مقعد مخصص أساساً لطالبين، فيما يضطر آخرون إلى الجلوس على الرمل أو الوقوف طوال الحصة بسبب نقص المقاعد والمساحات المتاحة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخيام التعليمية تواجه بدورها ظروفاً صعبة، نتيجة تهالكها وافتقارها إلى مقومات الحماية، فضلاً عن مخاطر تعرضها للأمطار والغرق مع اقتراب موسم الشتاء، ما يهدد استقرار العملية التعليمية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والجهات الداعمة إلى التدخل العاجل لدعم قطاع التعليم، وتوفير نقاط تعليمية جديدة والمقاعد والأثاث المدرسي، بما يضمن للطلبة حقهم في التعليم ضمن ظروف آمنة وكريمة.

وأكدت أن معالجة الأزمة تتطلب توفير دعم مالي ولوجستي، وإنشاء مبانٍ أو خيام تعليمية إضافية، إلى جانب إخلاء المدارس من النازحين ونقلهم إلى أماكن إيواء مناسبة، تمهيداً لعودة المدارس إلى العمل بصورة منتظمة.













المصدر / فلسطين أون لاين