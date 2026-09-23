حماس: قمع الأسرى يكشف جرائم الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن تجدد القمع بحق الأسرى الفلسطينيين ووقوع إصابات في صفوفهم يكشف حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجون.

وأضاف مرداوي، اليوم الأربعاء، أن الأسرى يواجهون معاناة متواصلة تشمل التعذيب والتنكيل، مشيراً إلى أن الشهادات التي تخرج من داخل السجون تستدعي تحركاً لدعم قضية الأسرى.

وحمل القيادي في حماس سلطات الاحتلال المسؤولية عن الانتهاكات بحق الأسرى، محذراً من تداعيات استمرارها.

وقال إن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي، بحسب تقديره، إلى مزيد من التوتر والمواجهة، محذراً من انعكاساتها على الوضع الأمني.

المصدر / فلسطين أون لاين