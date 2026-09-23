انتقادات لانتخابات الوطني في سوريا

عبّرت مؤسسات وفعاليات فلسطينية في سوريا عن رفضها للآليات المعتمدة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، محذرة من تحويلها إلى عملية شكلية تقوم على المحاصصة والتعيين بدل أن تكون خطوة لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وتجديد شرعيتها عبر انتخابات ديمقراطية وشاملة.

وأكدت الجهات الموقعة على بيان بهذا الشأن أن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى الإطار الوطني الجامع والممثل للشعب الفلسطيني، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية وإنهاء حالة الهيمنة والاستئثار في إدارتها.

وانتقد البيان غياب الانتخابات الفلسطينية خلال السنوات الماضية، معتبراً أن ذلك أدى إلى تداعيات على الحالة السياسية الفلسطينية، في ظل الحاجة إلى إنهاء الانقسام وتوحيد الموقف الوطني وإعادة تفعيل المؤسسات التمثيلية.

ودعت الجهات إلى اعتماد الاقتراع الحر والمباشر والسري، وضمان حق المستقلين والفصائل والنقابات والاتحادات والشباب والنساء في الترشح، إلى جانب تشكيل هيئة انتخابية مستقلة تشرف على التسجيل والاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

كما طالبت بضمان تمثيل عادل للفلسطينيين في الوطن والشتات، ورفض توزيع المقاعد مسبقاً بين الفصائل، مؤكدة أن التمثيل يجب أن يحدده الناخبون من خلال انتخابات شفافة.

ودعا البيان إلى تعزيز استقلال منظمة التحرير عن السلطة الفلسطينية وإعادة تفعيل مؤسساتها، بما يشمل المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية والاتحادات الشعبية.

وفي ختام البيان، دعت الجهات الموقعة مختلف القوى والفصائل والمؤسسات والشخصيات الفلسطينية إلى حوار وطني يفضي إلى انتخابات ديمقراطية وإعادة بناء منظمة التحرير على أساس الشراكة والتمثيل الحقيقي.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات