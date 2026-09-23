"مجمع ناصر" يحذر من توقف غسيل الكلى بسبب نقص "Bibag"

حذّر مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من خطر توقف خدمات غسيل الكلى، جراء عدم السماح بإدخال مادة "Bibag" الأساسية لتشغيل أجهزة الغسيل وضمان استمرار الجلسات العلاجية للمرضى.

وأوضح المجمع، في تصريح، أن مادة "Bibag" تُعد من المستلزمات الضرورية ضمن منظومة غسيل الكلى، مشيرًا إلى أن عدم توفرها يهدد بتعطل أجهزة الغسيل، وبالتالي انقطاع الجلسات عن المرضى الذين يعتمدون عليها بصورة منتظمة.

وبيّن أن جلسات غسيل الكلى تمثل علاجًا حيويًا لا يمكن تأجيله أو الاستغناء عنه، وأن أي توقف في تقديمها قد يعرّض حياة المرضى لمضاعفات صحية خطيرة، ويزيد من معاناتهم في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وأكد مجمع ناصر الطبي أن إدخال مادة "Bibag" بشكل عاجل يمثل ضرورة صحية وإنسانية لضمان استمرار جلسات غسيل الكلى وعدم انقطاع الخدمة عن المرضى، داعيًا إلى توفير المستلزمات الطبية الأساسية بصورة عاجلة.

وشدد المجمع على أن استمرار توفير احتياجات أقسام غسيل الكلى وغيرها من الخدمات الحيوية يشكل ضرورة لضمان استمرارية الرعاية الصحية والحفاظ على حياة المرضى.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يفرض ضرورة تأمين الاحتياجات التشغيلية للأقسام الحيوية، وفي مقدمتها وحدات غسيل الكلى، لضمان عدم انقطاع الخدمات العلاجية عن المرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين