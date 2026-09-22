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ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه بالتواء من الدرجة الثالثة

22 سبتمبر 2026 . الساعة 20:41 بتوقيت القدس
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فيديريكو فالفيردي
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا إصابة لاعب وسطه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بالتواء من الدرجة الثالثة في الكاحل الأيسر، وذلك بعد خضوعه لفحوصات جديدة من قبل الجهاز الطبي للنادي.

وكان فالفيردي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، بعدما أصيب في الكاحل الأيسر، قبل أن يكشف ريال مدريد لاحقًا عن التشخيص النهائي.

ولم يحدد النادي الملكي حتى الآن مدة غياب فالفيردي، مكتفيًا بالإشارة إلى أن حالته ستخضع للتطور والمتابعة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن مدة التعافي من مثل هذه الإصابة تختلف وفق درجة الضرر واستجابة اللاعب للعلاج، فيما أشارت بعض التقارير إلى احتمال غيابه لعدة أسابيع، مع انتظار التقييم الطبي النهائي لتحديد موعد عودته.

وكان ريال مدريد قد أعلن عقب الديربي مباشرة أن فالفيردي يعاني من رضّ شديد في الكاحل الأيسر، قبل أن تؤكد الفحوصات اللاحقة إصابته بالتواء من الدرجة الثالثة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أتليتكو مدريد #ريال مدريد #فيديريكو فالفيردي

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