إصابة حبوس تبعده عن الفدائي.. واستدعاء أحمد بدلا منه

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تأكد غياب مهاجم المنتخب الوطني الفلسطيني محمد حبوس عن بعثة "الفدائي" المشاركة في الدورة الودية المقررة في الصين، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال مشاركته مع فريقه جوية أمام الحكمة، في المباراة التي انتهت بفوز جوية بهدفين مقابل هدف.

وعلى إثر إصابة حبوس، قرر المدير الفني للمنتخب الفلسطيني إيهاب أبو جزر استدعاء المهاجم آدم أحمد للانضمام إلى قائمة الفدائي، لتعويض غياب اللاعب.

وتُعد هذه المرة الأولى التي ينضم فيها آدم أحمد إلى صفوف المنتخب الفلسطيني الأول، في خطوة تمنح اللاعب فرصة الظهور على المستوى الدولي خلال الاستحقاق الودي في الصين.

ويبلغ أحمد من العمر 23 عاماً، ويدافع حالياً عن ألوان نادي إيسبيرغ الدنماركي، الذي تعاقد معه خلال أغسطس الماضي قادماً من نادي B.93، بعقد يمتد حتى عام 2030.

ويجيد اللاعب أحمد شغل أكثر من مركز في الخط الهجومي، كما يتمتع بالسرعة والقدرة على صناعة الفرص، ليصبح أحد الخيارات الهجومية الجديدة أمام الجهاز الفني للمنتخب.

ويأتي استدعاء آدم أحمد في إطار تحضيرات "الفدائي" للمشاركة في دورة الصين الودية، التي تشكل فرصة للجهاز الفني لتجربة عدد من العناصر ومنح وجوه جديدة فرصة الظهور بقميص المنتخب الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين