"معسكر للموت" و"مقبرة للأطفال".. أردوغان يهاجم الاحتلال من الأمم المتحدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن قطاع غزة أصبح "معسكرًا للموت" و"المقبرة الأوسع للأطفال في العالم"، متهمًا دولة الاحتلال بممارسة "إرهاب الدولة"، ومؤكدًا أن أكثر من 74 ألف فلسطيني فقدوا حياتهم في القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف أردوغان، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الضفة الغربية المحتلة تعاني عنفًا وإرهابًا من جانب المستوطنين، مشيرًا إلى حرمان المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس.

وأعرب عن حزنه لتعذر حضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي، داعيًا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في موقفها والاعتراف بها.

وانتقد الرئيس التركي أداء الأمم المتحدة، قائلًا إنها أُنشئت لصون السلام والأمن، لكنها لم تعد قادرة على القيام بدورها أو "يتم منعها من ذلك"، مشددًا على ضرورة إصلاح النظام الدولي بما يضمن فاعلية المنظمة الدولية.

وأشار أردوغان إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار تجاوز 1500 شهيد، معتبرًا أن استمرار القتال لا يصب في مصلحة أحد.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قال إن المقاومة الفلسطينية وافقت على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، بينما ترفض "إسرائيل" إنهاء الاحتلال، داعيًا إلى البدء دون تأخير في إعادة إعمار قطاع غزة وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد الرئيس التركي التزام بلاده بتنفيذ الاتفاق بشأن غزة الذي جرى توقيعه في شرم الشيخ، مشددًا على ضرورة وقف القتال والانتقال إلى إعادة الإعمار.

كما حذر أردوغان من استمرار "عقلية إبادة لا تشبع من القتل"، مؤكدًا أن العالم أمام وضع بالغ الخطورة، وداعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين