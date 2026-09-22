"وطن واحد" مباراة كروية تجمع بين غزة والضفة في اليوم العالمي للديمقراطية

غزة/ فلسطين أون لاين:ِ

نظمت عملية "الفارس الشهم 3" مباراة كرة قدم تحت شعار "وطن واحد"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للديمقراطية، في رسالة رياضية ومجتمعية تؤكد أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المشاركة والديمقراطية، بالتزامن مع قرب إجراء الانتخابات.

وأقيمت المباراة على ملعب مركز خدمات المغازي وسط قطاع غزة، وجمعت بين فريقي مركز خدمات المغازي ومركز شباب الأمعري، وسط حضور جماهيري غفير، وبمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والرياضية والمجتمعية.





وتقدم الحضور رئيس عملية الفارس الشهم 3 الدكتور محمد أربيع، ورئيس نادي خدمات المغازي عبد الباسط العويدات، ورئيس بلدية المغازي المهندس محمد مصلح، إلى جانب عدد من الرياضيين والشخصيات المجتمعية.

وحملت المباراة رسالة واضحة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، تمثلت في التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن الرياضة تبقى جسراً للتواصل والتقارب وتعزيز الروابط الوطنية، خاصة في ظل الاستعدادات لإجراء الانتخابات.





وعلى أرض الملعب، تمكن مركز خدمات المغازي من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، في مباراة اتسمت بالندية والحضور الجماهيري اللافت، وأدارها الحكمان نادر الحجار وعبد السلام أبو سليسل.

وضم فريق مركز شباب الأمعري مجموعة من اللاعبين الذين سبق لهم ارتداء قميص النادي خلال العقد الماضي، وهم: محمد دهمان، معالي كوارع، أيمن الهندي، جلال أبو يوسف، إبراهيم العمور، وحسام وادي، فيما قاد الفريق فنياً المدرب المخضرم عواد خطاب.

وجاءت مشاركة لاعبي الأمعري في المباراة لتجسد عملياً حالة التواصل الرياضي بين شطري الوطن، من خلال استعادة أسماء ارتبطت بتاريخ النادي وتمثيله، والظهور مجدداً بقميص مركز شباب الأمعري في قطاع غزة.





وأكدت الفعالية أن كرة القدم يمكن أن تكون مساحة للالتقاء والوحدة الوطنية، وليس فقط للمنافسة والنتائج، وأن شعار "وطن واحد" حمل خلال المباراة دلالة تتجاوز المستطيل الأخضر، لتؤكد وحدة الشعب والأرض والهوية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين