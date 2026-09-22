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إسبانيا: آن الأوان لإقامة دولة فلسطينية وفتح معابر غزة

22 سبتمبر 2026 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
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وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ‌ألباريس

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ‌ألباريس أن الوقت حان لإقامة دولة فلسطينية تعيش بأمان، مشدداً على أن بلاده تقود تحركاً باتجاه تحقيق حل الدولتين.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية لقناة الجزيرة "الأربعاء" إن إسبانيا تدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن بلاده جزء من القضية المرفوعة ضد "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على ضرورة فتح جميع المعابر مع قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.

وأضاف أن الوقت حان أيضاً لأن تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لسلطة واحدة، في إطار المسار الرامي إلى تحقيق حل الدولتين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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