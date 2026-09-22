غزة على أبواب شتاء خطير.. فلسطينيون يحتمون بمبانٍ مهددة بالانهيار

يواجه آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة خطرًا متزايدًا مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل اضطرار عائلات إلى الاحتماء بما تبقى من منازل ومبانٍ تضررت بفعل الحرب وأصبحت غير آمنة، وسط غياب البدائل الملائمة للسكن.

وتتزايد المخاوف من انهيار هذه المباني مع هطول الأمطار واشتداد الرياح، بعدما حذرت جهات فلسطينية وأممية من مخاطر البقاء داخل المنشآت المتضررة. وأفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية بوجود أكثر من 2000 مبنى متضرر معرض للانهيار في القطاع، في وقت تتطلب معالجة هذه المخاطر معدات ثقيلة ووقودًا ومواد أساسية.

وتصاعدت المخاوف عقب انهيار مبنى سكني متضرر في مدينة غزة خلال سبتمبر، ما أدى إلى مقتل 21 شخصًا، بينهم 12 طفلًا، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي أشار إلى أن كثيرًا من السكان ما زالوا يعيشون في مبانٍ غير آمنة لعدم توفر مساكن بديلة.

ويواجه سكان القطاع أزمة إيواء متفاقمة، إذ تشير خطة اليونيسف للاستعداد للشتاء إلى أن نحو 84% من سكان غزة، أي أكثر من 1.76 مليون شخص، يعيشون في مواقع نزوح مكتظة أو ملاجئ متضررة وغير ملائمة، مع تعرضهم لمخاطر البرد والأمطار والفيضانات والأمراض.

ومع اقتراب الشتاء، تتحول المباني المتضررة التي لجأت إليها العائلات بحثًا عن سقف يحميها من البرد إلى مصدر خطر جديد، في ظل استمرار نقص المساكن الآمنة وصعوبة إزالة الركام وترميم المنشآت المتضررة.

المصدر / فلسطين أون لاين