توقف مضخة الصرف الصحي في خان يونس يهدد بكارثة صحية

أعلنت بلدية خان يونس، اليوم الثلاثاء، عن توقف مضخة تجميع مياه الصرف الصحي وسط المدينة، بسبب تقليص كميات الوقود ونفاد الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها، في ظل استمرار الحرب على غزة.

وقالت البلدية إن الأزمة تفاقمت نتيجة القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات والمواد والأدوات اللازمة لتشغيل مرافق الصرف الصحي وصيانتها، إلى جانب النقص الحاد في الوقود.

وحذرت من أن توقف المضخة قد يؤدي إلى تفاقم مخاطر التلوث وانتشار الأمراض بين السكان، مع استمرار تراجع قدرة الخدمات الأساسية على العمل في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها خان يونس.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة أضرارًا ونقصًا حادًا في الوقود ومواد الصيانة، ما يحد من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

المصدر / فلسطين أون لاين