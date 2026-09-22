استطلاع رويترز وإبسوس: تراجع تأييد ترامب إلى 32%

أظهر استطلاع مشترك لوكالتي رويترز وإبسوس أن نسبة تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراجعت إلى 32%، وهو أدنى مستوى تسجله في استطلاعات رويترز/إبسوس خلال فترتي رئاسته.

وبحسب الاستطلاع، تراجع التأييد بين الجمهوريين إلى 73%، مقارنة بـ82% في الأسبوع السابق، فيما أبدى 17% فقط من المشاركين رضاهم عن تعامل ترامب مع تكاليف المعيشة.

وجاء الاستطلاع في ظل ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب مع إيران، ما زاد من الضغوط المتعلقة بتكاليف المعيشة، بينما أيد 34% فقط من المشاركين الضربات الأميركية على إيران. وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر، وشمل 1277 بالغًا أميركيًا، بهامش خطأ يبلغ 3 نقاط مئوية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات