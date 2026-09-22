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اتحاد "إسرائيل" يهاجم مدرب أيرلندا: غباء وجهل ونفاق

22 سبتمبر 2026 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
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مدرب منتخب أيرلندا هيمير هالغريمسون

هاجم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم مدرب منتخب أيرلندا، هيمير هالغريمسون، واصفًا تصريحاته بشأن مواجهة (إسرائيل) في دوري الأمم الأوروبية بأنها «غباء وجهل ونفاق».

وكان هالغريمسون قد قال إن خوض مباراتي المنتخبين لا يعني التطبيع مع (إسرائيل)، مضيفًا: «نحن لا نلعب مع الإبادة الجماعية، بل ضدها».

ويأتي التصعيد قبل مواجهتي المنتخبين المقررتين في 27 سبتمبر و4 أكتوبر، واللتين نقلتا إلى المجر وصربيا، في ظل إجراءات أمنية واحتجاجات وضغوط مرتبطة بالحرب في غزة.

وتأتي المباراتان وسط حملة في أيرلندا تطالب بمقاطعة (إسرائيل) وتعليق مشاركتها في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#رياضة #مدرب أيرلندا #هيمير هالغريمسون

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