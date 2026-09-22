فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"السلام حق.. والمدينة حياة".. الفن يستعيد ذاكرة غزة ويحمل أحلام شبابها

استطلاع رويترز وإبسوس: تراجع تأييد ترامب إلى 32%

محكمة إسرائيلية تسجن فارس أبو الهيجا 55 شهرًا لتواصله مع عميل إيراني

معطى يوثق تصاعد العمليات النوعية للمقاومة في الضفة والقدس

الاحتلال يستهدف 438 دونمًا بأوامر لاقتلاع الأشجار في الضفة

130 قانونيًا بريطانيًا يضغطون لتوسيع العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي

إيران: سنبيع السفن الأمريكية والإسرائيلية المصادرة خلال الحرب

مصابون وقصف وإطلاق نار ونسف إسرائيلي في غزة

العقيد أحمد القدرة.. حارس المجتمع من آفة السموم وأبٌ سرقه الواجب

اتحاد "إسرائيل" يهاجم مدرب أيرلندا

تعرف على السبب ..

اتحاد "إسرائيل" يهاجم مدرب أيرلندا

22 سبتمبر 2026 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
...
مدرب منتخب أيرلندا هيمير هالغريمسون

هاجم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم مدرب منتخب أيرلندا، هيمير هالغريمسون، واصفًا تصريحاته بشأن مواجهة (إسرائيل) في دوري الأمم الأوروبية بأنها «غباء وجهل ونفاق».

وكان هالغريمسون قد قال إن خوض مباراتي المنتخبين لا يعني التطبيع مع (إسرائيل)، مضيفًا: «نحن لا نلعب مع الإبادة الجماعية، بل ضدها».

ويأتي التصعيد قبل مواجهتي المنتخبين المقررتين في 27 سبتمبر و4 أكتوبر، واللتين نقلتا إلى المجر وصربيا، في ظل إجراءات أمنية واحتجاجات وضغوط مرتبطة بالحرب في غزة.

وتأتي المباراتان وسط حملة في أيرلندا تطالب بمقاطعة (إسرائيل) وتعليق مشاركتها في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
#رياضة #مدرب أيرلندا #هيمير هالغريمسون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة