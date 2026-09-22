غوارديولا: العالم تخلّى عن فلسطين

وجّه الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، انتقادات حادة لما وصفه بالمجازر في غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لا يتحمل مسؤولية المكان الذي وُلد فيه.

وقال غوارديولا: «الشعب الفلسطيني ليس مذنبًا لأنه وُلد هناك، لقد سمحنا جميعًا لـ (إسرائيل) بتدمير شعب بأكمله».

وأضاف: «الضرر وقع بالفعل، ولم يعد بالإمكان إصلاحه. لا أستطيع أن أتخيل أن هناك شخصًا في هذا العالم يمكنه الدفاع عن المجازر في غزة».

وتابع: «كان من الممكن أن يكون أطفالنا هناك ويُقتلون لمجرد أنهم وُلدوا في ذلك المكان. العالم تخلّى عن فلسطين.. لم يكن ذنبهم، بل ذنبنا لأننا سمحنا بتدمير شعب بأكمله».

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات