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الزراعة تتابع تحديات المشاتل الزراعية في غزة وتبحث حلول دعمها

22 سبتمبر 2026 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس
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الزراعة تتابع تحديات المشاتل الزراعية في غزة وتبحث حلول دعمها

أجرت الإدارة العامة للتنمية الزراعية، بالتعاون مع مديرية زراعة الوسطى، جولة ميدانية شملت عددًا من المشاتل الزراعية في محافظة الوسطى، للاطلاع على واقع العمل فيها، ومتابعة العملية الإنتاجية، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه أصحابها.

واطلع فريق العمل خلال الجولة على احتياجات أصحاب المشاتل والمعيقات التي تحد من قدرتهم على مواصلة العمل، وفي مقدمتها الأضرار التي لحقت بالقطاع جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ونقص الأصول والبذور اللازمة، وما يترتب على ذلك من صعوبات تؤثر في استمرارية العملية الإنتاجية.

وأكد الفريق أهمية المشاتل الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الإنتاج الزراعي واستدامته، مشددًا على ضرورة توفير الدعم اللازم لها، ووضع حلول عملية تسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها وضمان استمرار عملها.

وتندرج الجولة ضمن جهود وزارة الزراعة لتعزيز التواصل الميداني مع القطاع الزراعي، وحصر احتياجاته بصورة مباشرة في مختلف مراحل الإنتاج، بما يسهم في دعم صمود المزارعين، وتعزيز التعافي الزراعي المبكر، والحفاظ على استمرارية الإنتاج في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الزراعة #محافظة الوسطى #المشاتل الزراعية

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