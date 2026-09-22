الشهيد بصير البرش.. سباح حمل حلم فلسطين ورحل قبل رفع رايتها

غزة/ مؤمن الكحلوت:

لم يكن بصير البرش مجرد رياضي مرّ سريعا في ميادين الرياضة الفلسطينية، بل كان شابا نشأ في بيئة رياضية، وتعلّق بالسباحة منذ سنوات طفولته، وحمل معه حلما ظل يكبر مع مرور السنوات "ارتداء قميص منتخب فلسطين، ورفع العلم في البطولات العالمية".

ذلك الحلم الذي بدأ من مدينة جباليا، انتهى بطريقة لم يكن بصير يتخيلها، بعدما ارتقى شهيدا يوم السبت الماضي، تاركا خلفه قصة رياضي شاب كان يمكن أن تكون له فصول أخرى في عالم السباحة والرياضة الفلسطينية.

ابن عائلة رياضية

وُلد البرش، في مدينة جباليا عام 1998، ونشأ في عائلة ارتبط اسمها بالرياضة والعمل الرياضي في قطاع غزة، فوالده الدكتور منير البرش رئيسا لنادي نماء الرياضي، كما ضمت العائلة عددا من الرياضيين والشخصيات الرياضية، من بينهم الشهيد الدكتور موسى البرش، مدير عام النادي، والشهيد الدكتور عدنان البرش، الذي شغل منصب رئيس الدائرة الطبية في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وفي مثل هذه البيئة، لم تكن الرياضة بالنسبة إلى بصير مجرد هواية عابرة، وإنما جزءا من حياته وبيئته العائلية، وهو ما ساعده على اكتشاف موهبته مبكرا، ودفعه إلى التعلق برياضة السباحة والسعي إلى تطوير نفسه فيها، مع انشاء مسبح خاص في ناديه نماء.

البداية من الماء

في منتصف عام 2007، بدأ اسم البرش بالظهور بصورة أوضح في مسابقات السباحة المحلية، عندما شارك مع زملائه في منافسات النادي، ونجح في تحقيق نتائج لافتة رغم صغر سنه.

لم يكن دخوله إلى عالم المنافسات مجرد مشاركة من أجل الحضور، فقد بدأ تدريجيا في إثبات قدراته، ونجح في تصدر عدد من البطولات والمسابقات الخاصة بالنادي، ليصبح أحد الوجوه الشابة التي يُنتظر منها مستقبل جيد في اللعبة.

ومع استمرار مشاركاته، بدأ بصير في الانتقال من المنافسات الداخلية إلى البطولات المحلية، وهناك ظهرت قدرته على المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة.

ميداليات وإنجازات مبكرة

حقق بصير المركز الثاني في سباق 50 متر ظهر ضمن بطولة فلسطين، كما حصل على المركز الثاني في سباق 50 متر حرة ببطولة مبادرة حماية الطفولة.

وفي عام 2008، واصل السباح الشاب تقديم مستوياته الجيدة، وتمكن من الحصول على المركز الأول في سباق 50 متر صدر ضمن بطولة التعاون، كما نال المركز الثاني في سباق 50 متر ظهر في بطولة العودة.

كانت تلك النتائج بمثابة مؤشرات على امتلاكه موهبة حقيقية، خصوصا أن تلك الإنجازات جاءت في سن مبكرة، وهو ما جعل مدربيه وزملاءه ينظرون إليه باعتباره مشروع سباح يمكن أن يحقق الكثير مستقبلا.

مدربه رأى فيه مشروع بطل

الكابتن محمود شمعة مدرب المنتخب الوطني للسباحة، ونائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة، كان من أكثر الأشخاص الذين لمسوا موهبته عن قرب، ولم يكن ينظر إليه باعتباره لاعبا عاديا.

وقال شمعة لـ "فلسطين": "عندما شاهدته لأول مرة، اقتنعت بقدراته، وأبهرني مستواه، وأبلغت الإدارة أنه لاعب موهوب ويمتلك مستقبلا واعدا".

وأضاف: "تميز بالذكاء وسرعة استيعاب الأفكار الفنية، التي كان يقدمها له خلال التدريبات".

منحت هذه الصفات بصير فرصة أكبر للتطور، خصوصا في رياضة تحتاج إلى الانضباط والتركيز والقدرة على تنفيذ التعليمات الفنية بدقة.

حلم أكبر من البطولات المحلية

ورغم النتائج التي حققها في البطولات المحلية، لم يكن طموح بصير يتوقف عند الحصول على المراكز الأولى داخل قطاع غزة، إذ كان لديه حلم واضح: "الوصول إلى المنتخبات الوطنية الفلسطينية".

كان يريد أن يرتدي ألوان فلسطين، وأن يمثل بلاده في البطولات، وأن يرى العلم الفلسطيني مرفوعا في المحافل الرياضية المحلية والدولية.

ذلك الحلم كان يمثل بالنسبة إليه أكثر من مجرد إنجاز رياضي؛ كان يرى في تمثيل فلسطين فرصة لحمل اسم وطنه إلى خارج حدود القطاع، وتحويل سنوات التدريب والمنافسة إلى لحظة فخر له ولعائلته ومدينته.

لكن السنوات مضت، وكبرت معها التحديات التي واجهها الرياضيون في قطاع غزة، قبل أن تأتي الحرب لتضع الرياضة وكل تفاصيل الحياة أمام واقع مختلف تماما.

الرياضة في عائلته.. أكثر من مجرد منافسة

ارتبط اسم عائلة البرش أيضا بالعمل الرياضي وتطوير المنشآت، وكان من بين المشاريع التي ارتبطت بالعائلة إنشاء صرح رياضي في قطاع غزة، بما في ذلك مسبح بمواصفات دولية.

وكان وجود مثل هذه المنشآت يمثل فرصة للرياضيين الشباب لممارسة السباحة والتدريب في بيئة أفضل، كما يعكس حجم الطموح الذي كان موجودا لدى الرياضيين وعائلاتهم لتطوير الألعاب الفردية في غزة.

وفي هذا السياق، كان بصير يرى الرياضة مساحة يمكن من خلالها تحقيق الذات وخدمة فلسطين، لا مجرد منافسة على ميدالية أو مركز متقدم.

الحرب تُسدل الستار على الحلم

ومع اندلاع حرب الإبادة وجد الرياضيون الفلسطينيون أنفسهم أمام ظروف قاسية، بعدما تعرضت المنشآت الرياضية لأضرار واسعة، وتوقفت العديد من الأنشطة والمسابقات، وأصبح الرياضي يبحث قبل كل شيء عن الأمان ومكان يستطيع فيه مواصلة حياته.

بصير، الذي كان يحمل حلم المنتخب والبطولات، لم يكن بعيدا عن هذه الظروف.

وفي يوم السبت 19 سبتمبر/أيلول 2026، ارتقى بصير البرش شهيدا إثر استهداف الاحتلال له قرب مقر الدفاع المدني غربي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وهو بعمر 28 عاما.

رحل بصير، لكن مسيرته القصيرة في السباحة تركت وراءها تفاصيل تستحق أن تُروى.

من طفل بدأ المنافسة في مسابقات النادي، إلى سباح حقق مراكز متقدمة في البطولات، ثم شاب حمل حلم الوصول إلى المنتخب الوطني ورفع علم فلسطين، وصولا إلى شهيد أصبح اسمه جزءا من ذاكرة الحركة الرياضية الفلسطينية.

وفي كل مرة تُذكر فيها أسماء الرياضيين الذين رحلوا خلال الحرب، تبقى قصة بصير مختلفة بتفاصيلها؛ فهو لم يكن مجرد لاعب يحمل رقما في قائمة، بل كان ابن عائلة رياضية، وسباحا يمتلك الموهبة، وطالبا جامعيا، وشابا له أحلامه وطموحاته.

كان يريد أن يصل إلى منصات المنافسة، لكن اسمه وصل إلى مكان آخر؛ إلى ذاكرة وطنه.

قصة الشهيد بصير البرش هي واحدة من مئات القصص التي تحملها الحركة الرياضية الفلسطينية، قصص رياضيين كانت لديهم أحلام ومواهب ومشاريع للمستقبل، لكن وحشية الاحتلال قطعت الطريق أمام كثير منهم.







المصدر / فلسطين أون لاين