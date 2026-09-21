مستعمرون يهاجمون قرية أبو فلاح بحراسة الجيش

هاجم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، منازل في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستعمرين المسلحين هاجمت منازل تقع على أطراف القرية، وحاولت اقتحام عدد منها، في حين تصدى لهم أهالي القرية.

وذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه الأهالي أثناء تصديهم للهجوم، بالتزامن مع اقتحامها القرية وانتشارها في عدد من أحيائها.

وفي السياق ذاته، حاول مستعمرون مسلحون اقتحام منزل مدير مدرسة ترمسعيا محمد عارف مسلم، في منطقة خربة المراجم الواقعة بين قريتي المغير ودوما، بين رام الله ونابلس.

وتزامن ذلك مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، وإقامتها حاجزا عسكريا وسط البلدة وآخر عند مدخل دير جرير، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين في المنطقة.

وتشهد قرى وبلدات شرق رام الله تصعيدا في اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال، وسط تشديد الإجراءات العسكرية عند مداخل القرى والطرق الواصلة بينها.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جنود الاحتلال والمستعمرون 2030 اعتداء خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، منها 1402 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و628 اعتداء نفذها المستعمرون، تركزت في محافظات: نابلس، ورام الله والبيرة، والخليل، وبيت لحم، وجنين، والقدس.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: