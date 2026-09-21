ناشطون في البرازيل يغيّرون اسم شارع إلى "فلسطين"

أقدم ناشطون ومتضامنون مع الشعب الفلسطيني في مدينة ساو باولو البرازيلية، على تغيير اسم شارع يحمل اسم "دولة إسرائيل"، عبر تغطية لافتته بملصق يحمل عبارة "فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، في إطار تحركات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وشارك في التحرك الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، إلى جانب ناشطين من حركات متضامنة مع فلسطين، حيث أظهرت مشاهد متداولة قيام المشاركين بتغطية لافتة الشارع، الواقعة في المنطقة الجنوبية من مدينة ساو باولو، بلافتة تحمل اسم فلسطين وشعارات داعمة للقضية الفلسطينية.

وقال أفيلا، في منشور عبر حسابه على منصة "إنستغرام" عقب التحرك، إن الفعالية تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين، وانتقد استمرار سقوط الضحايا وقيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، كما وجه انتقادات إلى السياسات الإسرائيلية والأمريكية تجاه الفلسطينيين.

ويُعد أفيلا من أبرز الناشطين البرازيليين المشاركين في التحركات الداعمة لفلسطين، وسبق أن شارك في أساطيل بحرية متجهة إلى قطاع غزة، قبل أن تحتجزه سلطات الاحتلال ثم ترحله إلى البرازيل في أيار/مايو الماضي.

ويخوض أفيلا حاليًا انتخابات مجلس النواب البرازيلي عن ولاية ساو باولو، مرشحًا عن حزب "شبكة الاستدامة"، ما يضع تحركاته المؤيدة لفلسطين أيضًا ضمن سياق سياسي وانتخابي أوسع تشهده البرازيل.

ويأتي التحرك الشعبي بالتوازي مع حراك رسمي داخل المؤسسات البلدية البرازيلية، تقوده عضوة مجلس بلدية مدينة سانتوس، في ولاية ساو باولو، ديبورا كاميلو، عن حزب "الاشتراكية والحرية"، التي قدمت مشروع قانون يقضي بتغيير اسم "ساحة دولة إسرائيل" إلى "ساحة الصحفيين الفلسطينيين".

المصدر / برازيليا/ فلسطين أون لاين: