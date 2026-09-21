الاتحاد يدعو إلى اعتصام في غزة رفضا لقرار "أونروا" إنهاء خدمات 42 موظفا

دعا اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" - قطاع غزة إلى اعتصام عام الخميس المقبل، رفضا لقرار إدارة الوكالة بإنهاء خدمات جميع موظفي دائرة التمويل الصغير، البالغ عددهم 42 موظفا، محذرًا من تداعياته على الاستقرار الوظيفي ومستقبل خدمات الوكالة.

وأوضح الاتحاد، في بيان، الاثنين، أن القرار اتُخذ بصورة أحادية ضمن ما يُسمى "إعادة الهيكلة وتقليص النفقات"، في وقت يواصل فيه موظفو الوكالة أداء مهامهم في ظروف بالغة الصعوبة.

وأكد أن تداعيات القرار لا تقتصر على الموظفين المشمولين به وعائلاتهم، بل تمثل تهديدًا للأمان الوظيفي لجميع العاملين في الوكالة.

وأشار إلى وجود بدائل عملية تحفظ حقوق الموظفين وتتيح الاستفادة من خبراتهم، وفي مقدمتها مقترح سبق أن قدّمه لدمجهم ونقلهم إلى ميزانية البرامج في مكتب غزة الإقليمي، استنادًا إلى تجربة مماثلة في الضفة الغربية.

وقال إن الإدارة لم تتعامل مع المقترح بجدية.

وبحسب البيان، ينظم الموظفون اعتصامًا لمدة ساعة في مراكز الوكالة ومؤسساتها بقطاع غزة يوم الخميس 24 سبتمبر/أيلول، دفاعًا عن الأمان الوظيفي ورفضًا للتقليصات المستمرة، بالتزامن مع اعتصام مركزي أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي، من العاشرة حتى الحادية عشرة صباحًا.

وأوضح الاتحاد أن الاعتصام في المدارس والعيادات وسائر المراكز التي تعمل بالفترة الصباحية سيكون من العاشرة حتى الحادية عشرة صباحًا، فيما يُنظم في مرافق الفترة المسائية خلال الساعة الأخيرة من الدوام، داعيًا جميع الموظفين إلى المشاركة الواسعة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: