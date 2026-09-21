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الجامعة العربية تجدد رفضها المساس بحرمة الأقصى والأماكن المقدسة

21 سبتمبر 2026 . الساعة 18:34 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير ومجموعة من المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان، الاثنين، رفضها المساس بحرمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

واستنكرت استمرار الاقتحامات والمداهمات وحملات الاعتقال في المدن والبلدات الفلسطينية، وما تشهده بلدة بدّو شمال غرب القدس من اعتقالات وتفتيش وتخريب للمنازل والاعتداء على المواطنين، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعربت الأمانة العامة عن رفضها إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين ومنع رفع الأذان، مؤكدة رفض أي إجراءات تمس بحرية العبادة أو تستهدف تغيير واقع المقدسات.

ودعت المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، بما يسهم في منع التصعيد وتحقيق التهدئة والاستقرار والسلام العادل والشامل.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين:
#الجامعة العربية #المسجد الأقصى المبارك #ايتمار بن غفير

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