مستشفى الوفاء يُعلق العمل مؤقتا في عدد من خدماته

أعلن مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية في غزة، الاثنين، تعليق العمل مؤقتا في عدد من الخدمات الأساسية.

وأوضحت إدارة المستشفى، في بيان، أن التعليق شمل العيادات الخارجية والعمليات الجراحية، والعلاج الطبيعي الخارجي، والعلاج الوظيفي الخارجي، وخدمات النطق ومشاكل البلع الخارجية.

وحذرت من أزمة تشغيلية وإنسانية بلغت مرحلة بالغة الخطورة، وأصبحت تهدد قدرة المستشفى على الاستمرار في تقديم خدماته الطبية والتأهيلية للمرضى والجرحى وذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن المستشفى يُعد أحد أهم صروح العلاج والتأهيل في غزة، ويقدم خدمات طبية وتأهيلية وتخصصية لآلاف المواطنين والجرحى، ويستقبل شهريا أعدادا كبيرة من المرضى والمراجعين الذين يعتمد كثير منهم على استمرارية هذه الخدمات.

وأكدت أن المستشفى يُواجه في الوقت الراهن نقصًا حادًا في السولار والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمركبات، إلى جانب صعوبات متزايدة في توفير الزيوت والإطارات وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة الضرورية لاستمرار تشغيل المركبات والمعدات والخدمات الأساسية.

ولفتت إلى أنها اضطرت إلى تعليق عدد من الخدمات الخارجية والعمليات الجراحية مؤقتا، في محاولة للحفاظ على ما تبقى من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو خدمات المرضى المنومين والخدمات الطبية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ووجهت إدارة المستشفى نداء عاجلا إلى منظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة، والمؤسسات الصحية والإنسانية والداعمة كافة، للتدخل الفوري والمساعدة في توفير الوقود والزيوت وقطع الغيار والاحتياجات التشغيلية العاجلة، بما يمكّن المستشفى من استعادة خدماته المتوقفة، وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمرضى والجرحى.

وشددت على أن استمرار هذه الأزمة دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى مزيد من التقليص في الخدمات، ويهدد قدرة المستشفى على الاستمرار في أداء رسالته الطبية والإنسانية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدمات العلاج والتأهيل في قطاع غزة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: