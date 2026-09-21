"حماس": قتل النساء والأطفال في غزة تصعيد لحرب الإبادة

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن استمرار جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في قتل النساء والأطفال في قطاع غزة يمثل تصعيدًا للحرب، رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ قبل نحو عام.

وانتقد قاسم، في تصريح صحفي الإثنين، صمت "مجلس السلام" ومؤسساته، معتبرًا أن عدم تحميل الاحتلال مسؤولية تقويض اتفاق وقف إطلاق النار يتيح استمرار الانتهاكات.

كما اتهم المجلس، إلى جانب نيكولاي ميلادينوف والوسيط الأميركي، بمحاولة تقديم مبررات للانتهاكات (الإسرائيلية)، وقال إن ربط التعامل معها بالانتخابات (الإسرائيلية) المقبلة قد يوفر غطاءً لاستمرارها ويقوض اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا قاسم الدول العربية والإسلامية المشاركة في "مجلس السلام" إلى اتخاذ خطوات عملية تجاه ما وصفها بانتهاكات الاحتلال، مؤكدًا ضرورة وقفها، ومشيرًا إلى ما وصفه بالالتزام الفلسطيني باتفاق وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين