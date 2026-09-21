طقس فلسطين.. استقرار اليوم وانخفاض الحرارة الأربعاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الطقس في فلسطين، اليوم الإثنين، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وخلال ساعات المساء والليل، يبقى الطقس غائمًا جزئيًا ولطيفًا في المناطق الجبلية، ودافئًا في باقي المناطق، مع رياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، فيما يتحول البحر إلى متوسط ارتفاع الموج وقد يصبح مائجًا.

طقس فلسطين الثلاثاء

ويستمر الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء، مع أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية، ودون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلها السنوي العام.

انخفاض الحرارة الأربعاء

أما يوم الأربعاء، فتتأثر البلاد بانخفاض في درجات الحرارة بنحو درجتين مئويتين عن معدلها السنوي العام، مع بقاء الأجواء غائمة جزئيًا إلى صافية، ورياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتستمر درجات الحرارة يوم الخميس أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، بينما تبقى الأجواء غائمة جزئيًا إلى صافية.

وتشير بيانات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة العظمى اليوم تبلغ نحو 29 درجة في نابلس، و28 في القدس، و27 في رام الله، و32 في غزة، فيما تصل إلى 38 درجة في أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين