النفط يتراجع 3%.. برنت عند 100 دولار

تراجعت أسعار النفط بنحو 3%، الإثنين، مع انحسار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات، بالتزامن مع تنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3% إلى نحو 100.20 دولار للبرميل، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 10 أيلول/سبتمبر، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط، الخام القياسي الأميركي، إلى ما دون 97 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا التراجع مع تزايد التوقعات بإمكانية استئناف المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما دفع المستثمرين إلى تقليص علاوة المخاطر المرتبطة باحتمالات تعطل إمدادات النفط من المنطقة.

وكانت أسعار الخام قد سجلت مكاسب حادة خلال الفترة الماضية بفعل المخاوف من تأثير التوترات الإقليمية على حركة الإمدادات، ولا سيما عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.

كما ساهم تحسن تدفقات النفط عبر المضيق وتوقعات استئناف جزء من صادرات السعودية في تخفيف الضغوط على الأسواق، رغم استمرار المخاطر الأمنية التي تهدد منشآت وخطوط نقل الطاقة في المنطقة.

ويترقب المستثمرون تطورات اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما قد تسفر عنه التحركات الدبلوماسية بشأن الحرب والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تبقى فيه أسواق الطاقة شديدة الحساسية لأي تطورات ميدانية جديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات