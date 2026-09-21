ارتفاع حاد في العملات المشفرة.. بتكوين تتجاوز 85 ألف دولار

شهدت أسواق العملات المشفرة ارتفاعًا حادًا، اليوم الإثنين، مع صعود سعر بتكوين إلى أكثر من 85 ألف دولار، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أواخر يناير، وسط موجة صعود شملت عددًا من العملات الرقمية الكبرى.

ووصلت بتكوين إلى 85,117 دولارًا خلال تعاملات اليوم، بارتفاع بلغ نحو 4.7%، وفق بيانات السوق، لتسجل أعلى مستوى لها في نحو ثمانية أشهر، مواصلة تعافيها القوي بعد تراجعها إلى مستويات قرب 75 ألف دولار في وقت سابق من الشهر.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى نحو 2.8 تريليون دولار، في أعلى مستوى لها منذ نهاية يناير، فيما سجلت عملات بديلة مكاسب قوية خلال الساعات الأخيرة.

ويأتي صعود بتكوين بعد أن أغلقت الأسبوع الماضي فوق متوسطها المتحرك لـ50 أسبوعًا للمرة الأولى منذ 45 أسبوعًا، في إشارة فنية حظيت باهتمام واسع في الأسواق.

ويربط متابعون الارتفاع بتحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، إلى جانب تدفقات جديدة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة وتطورات تنظيمية داعمة للقطاع.

وتزامن ذلك مع تراجع أسعار النفط وتخفيف بعض المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، الأمر الذي انعكس على معنويات المستثمرين في الأسواق العالمية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة مدى قدرة بتكوين على الحفاظ على مستوياتها المرتفعة، في ظل استمرار مراقبة تدفقات صناديق الاستثمار والتطورات التنظيمية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العملات المشفرة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات