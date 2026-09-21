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بسبب دعمه لفلسطين.. حملة لفصل باحث كويتي من جامعة لندن

21 سبتمبر 2026 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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عبد الله العنجري

يواجه طالب الدكتوراه الكويتي في الدراسات الفلسطينية بجامعة إكستر،عبد الله العنجري، حملة تتهمه بـ"معاداة السامية" وتطالب بفصله من عمله عضوًا في هيئة التدريس بقسم التاريخ في جامعة لندن (UCL)، على خلفية منشورات سابقة له بشأن فلسطين.

ونشرت ما تسمى "الحملة المناهضة لمعاداة السامية" مادة استندت فيها إلى منشورات سابقة للعنجري، وطالبت بفصله من منصبه الأكاديمي في قسم التاريخ بجامعة لندن.

من جانبه، أكد العنجري أن ربط مواقفه بالتطرف "مضلل وغير عادل"، موضحًا أن مواقفه تجاه القضية الفلسطينية نابعة من بحثه الأكاديمي الذي يجريه تحت إشراف المؤرخ إيلان بابيه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#فلسطين #جامعة لندن #عبد الله العنجري

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