فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النفط يتراجع 3%.. برنت عند 100 دولار

ارتفاع حاد في العملات المشفرة.. بتكوين تتجاوز 85 ألف دولار

بسبب منشوراته الداعمة لفلسطين.. حملة تطالب بفصل باحث كويتي من جامعة لندن

"برشلونة" يخطط لتكريم ميسي .. الموعد والمكان

حادث صادم .. سيارة تصطدم بلاعب داخل الملعب !

التنمية بغزة: 1.5 مليون نازح يواجهون ظروف إيواء قاسية

وفاة مؤذن المسجد الحرام الشيخ إبراهيم المدني عن 51 عامًا

"أرنب" يقتحم ملعب المباراة !

لامين يامال يواصل تحطيم الأرقام

عرابة تواجه محاولة تغيير اسم "عين ناطف"... صراع على الذاكرة والمكان

"برشلونة" يخطط لتكريم ميسي .. الموعد والمكان

21 سبتمبر 2026 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
...
"برشلونة" يخطط لتكريم ميسي .. الموعد والمكان
متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن خطة النادي لتكريم أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي، بمجرد الانتهاء من أعمال تطوير ملعب «كامب نو».

وقال لابورتا إن برشلونة يخطط لإقامة تكريم كبير لميسي بعد اكتمال الملعب وعودته إلى كامل سعته الجماهيرية، والتي يُنتظر أن تصل إلى نحو 105 آلاف متفرج.

وأضاف أن النادي يأمل في الانتهاء من المشروع بحلول بداية عام 2028، على أن يكون تكريم ميسي في الملعب بعد اكتمال سعته بشكل كامل.

وأشار لابورتا إلى أن ميسي كان بإمكانه الاستمرار مع برشلونة لموسم إضافي، قبل أن يتخذ النجم الأرجنتيني قرارًا مختلفًا ويغادر النادي.

ويُعد ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة وأكثر لاعبيه تتويجًا بالألقاب، بعدما أمضى الجزء الأكبر من مسيرته الكروية بقميص النادي الكتالوني.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات
#برشلونة #ميسي #رياضة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة