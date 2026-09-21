حادث صادم .. سيارة تصطدم بلاعب داخل الملعب !

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تعرض أندروس تاونسند، نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، لموقف صادم خلال مباراة فريقه الحالي في تايلاند، لكنه خرج من الحادث دون إصابة خطيرة.

وخلال فترة الإحماء بين شوطي مواجهة براشواب وباتاني، دخلت سيارة مخصصة لصيانة أرضية الملعب إلى المستطيل الأخضر بشكل مفاجئ.

ولم ينتبه تاونسند إلى وجود السيارة، قبل أن تصطدم به وتمر فوق ساقيه، في مشهد أثار حالة من الصدمة بين زملائه واللاعبين المتواجدين في الملعب.

و تمكن اللاعب من مواصلة الإحماء بشكل طبيعي، بعد الاطمئنان على سلامته، قبل أن يشارك في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وساهم تاونسند في استكمال فريقه للمواجهة، التي انتهت بفوز براشواب بثلاثة أهداف دون مقابل، لتتحول الحادثة من لحظة صادمة إلى نهاية سعيدة.







المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات