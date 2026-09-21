"حماس" والفصائل تبحث ملف الانتخابات وتعزيز الوحدة الوطنية

بحث وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مع ممثلي عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية، اليوم الإثنين، تطورات القضية الفلسطينية، ولا سيما ملف الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، وسبل تعزيز الوحدة الوطنية.

وقالت الحركة، في بيان، إن وفد قيادتها التقى ممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الأحرار الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، ولجان المقاومة في فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وأضافت أن اللقاءات تناولت تطورات القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بالانتخابات التشريعية والمجلس الوطني، إلى جانب بحث سبل تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأكدت "حماس" حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته، والتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية، مشددة على حق الفلسطينيين في انتخاب ممثليهم بحرية ونزاهة وشفافية في المجلسين التشريعي والوطني، ورفض التعيين والإقصاء والتفرد.

وأشارت إلى الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين مختلف الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية الفلسطينية، والعمل على إنهاء الانقسام وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها على أسس ديمقراطية وتشاركية ووطنية.

كما اتفق المشاركون، وفق البيان، على العمل من أجل بلورة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتهويد والتهجير والضم، إلى جانب إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه المشاورات في ظل حراك فلسطيني بشأن الاستحقاقات الانتخابية وإعادة ترتيب البيت الداخلي، وسط دعوات إلى توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الشراكة الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين