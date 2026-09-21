"اللجنة المشتركة للاجئين" تطالب الأونروا باعتماد التعليم الوجاهي في مدارس غزة

طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الإثنين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باعتماد التعليم الوجاهي في مدارسها، انسجامًا مع قرار وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسي الجديد بالتعليم الحضوري.

وأكدت اللجنة، في بيان بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد، أن عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة تمثل حقًا أساسيًا وضرورة تربوية ونفسية ومجتمعية، خاصة بعد انقطاع طويل عن التعليم وما نتج عنه من فاقد تعليمي كبير.

ودعت الأونروا إلى مواكبة قرار وزارة التربية والتعليم واعتماد التعليم الوجاهي في مدارسها، بما ينسجم مع السياسة التعليمية المعتمدة لدى الجهة الرسمية في الأراضي الفلسطينية والأطر الناظمة لعمل الوكالة.

وحذرت من أن استمرار التعليم الإلكتروني خيارًا رئيسًا في مدارس الأونروا، بالتزامن مع اعتماد التعليم الوجاهي رسميًا، من شأنه تعميق الفاقد التعليمي وخلق تفاوت في فرص التعليم، لا سيما في ظل صعوبة وصول الطلبة في قطاع غزة إلى وسائل التعلم الإلكتروني بصورة منتظمة.

وطالبت اللجنة إدارة الأونروا بالإسراع في تجهيز المدارس التي أُخليت من النازحين وإعادتها إلى جاهزيتها، وتأمين بيئة مدرسية آمنة ومناسبة لاستقبال الطلبة، إلى جانب توفير الأثاث المدرسي والمستلزمات التعليمية والكتب والمواد الدراسية.

كما دعت إلى وضع خطة واضحة لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي الذي تعرضوا له خلال السنوات الماضية، وتوفير جميع المواد الدراسية وفق الخطة التعليمية المعتمدة، مع استخدام التعليم عن بُعد كوسيلة مساندة عند الحاجة، وليس بديلًا عن التعليم الوجاهي.

وشددت اللجنة على ضرورة التنسيق المباشر والمستمر بين الأونروا ووزارة التربية والتعليم لتوحيد السياسات التعليمية، مؤكدة أن التعليم "حق أساسي من حقوق اللاجئين وأبنائهم"، ولا ينبغي أن تكون معالجة الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة على حساب التعليم أو الخدمات الأساسية.

وأكدت استعدادها للتعاون مع وزارة التربية والتعليم وإدارة الأونروا والجهات ذات العلاقة لإنجاح العام الدراسي، وحماية حق الطلبة في التعليم، وضمان توفير بيئة تعليمية منتظمة وآمنة.

ويأتي افتتاح العام الدراسي الجديد في قطاع غزة وسط تحديات تعليمية كبيرة خلّفتها سنوات الانقطاع والظروف الاستثنائية، في وقت تتطلب فيه إعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة توفير بيئة تعليمية آمنة، ومعالجة الفاقد التعليمي، وتأمين المستلزمات اللازمة لضمان استمرارية العملية التعليمية.

المصدر / فلسطين أون لاين