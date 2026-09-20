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بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويؤدي طقوسًا تلمودية

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بالفيديو بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويؤدي طقوسًا تلمودية

20 سبتمبر 2026 . الساعة 15:45 بتوقيت القدس
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بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وأدى طقوسًا تلمودية في باحاته، وسط انتشار لقوات الاحتلال وتشديد الإجراءات في محيط المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، بالتزامن مع إجراءات إسرائيلية مشددة في البلدة القديمة ومحيط المسجد، وقيود على حركة المصلين ودخولهم إلى باحاته.

ويثير تكرار اقتحامات بن غفير للمسجد الأقصى وأدائه الطقوس التلمودية داخله انتقادات فلسطينية، باعتبارها خطوات تمس الوضع القائم في المسجد، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع في القدس المحتلة.

وتشهد مدينة القدس والضفة الغربية تصعيدًا متواصلًا، بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم، في وقت تتواصل فيه الدعوات الفلسطينية للحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى ومنع تغيير طابعه الديني والتاريخي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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