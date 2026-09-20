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إشارات تحذيرية حول عمارة آيلة للسقوط في غزة

20 سبتمبر 2026 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
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عمارة "النجمة" الآيلة للسقوط في غزة

وضعت طواقم بلدية غزة إشارات تحذيرية حول عمارة النجمة المتضررة جراء قصف الاحتلال في شارع فلسطين، قرب مسجد فلسطين، لتحذير النازحين والمواطنين من الاقتراب منها، نظرًا لما تشكله من خطر على سلامتهم.

وتواصل البلدية إجراءاتها الاحترازية لرصد المباني المتضررة والآيلة للسقوط، إلى جانب تنفيذ حملات توعية وإرشاد وإخطار المواطنين والنازحين بمخاطر هذه المباني وضرورة الابتعاد عنها.

وجددت البلدية مناشدتها للجهات الدولية والإنسانية توفير أماكن إيواء آمنة للنازحين، ومعدات وآليات للتعامل مع المباني المتضررة والحد من مخاطر انهيارها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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