الحية يحذر من خطورة تصاعد العدوان الإسرائيلي وتفاقم المخاطر الإنسانية في غزة

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية من تفاقم المخاطر الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء وتصاعد العدوان الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

جاء ذلك، خلال سلسلة اتصالات أجراها الحية، بحسب بيان حماس، السبت، مع الدول الوسطاء لاتفاق وقف إطلاق النار وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في أعقاب التطورات الخطيرة في غزة، بالتزامن مع انهيار مبانٍ سكنية متضررة ومتصدعة بفعل الحرب، وما أسفر عنه ذلك من شهداء ومصابين.

وبعث أيضا رسائل إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، يحذر فيها من تفاقم المخاطر الإنسانية في ظل منع الاحتلال إدخال الآليات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وتأمين المباني المهددة بالانهيار، وتعطيل إدخال الكرفانات وخيام الإيواء ومستلزمات الحماية من البرد والأمطار؛ ما يترك عشرات الآلاف في ظروف إيواء غير آمنة.

وشدد الحية على خطورة تصاعد الاستهدافات والاغتيالات في غزة، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات في الضفة الغربية والمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن ذلك يقوّض فرص الهدوء والاستقرار، ويمثل، إلى جانب القيود المفروضة على الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، تعطيلاً للالتزامات الواردة في خطة الرئيس ترامب.

ودعا رئيس الحركة الوسطاء والأطراف المعنية إلى مواصلة الضغط على الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه، ولا سيما استحقاقات المرحلة الأولى، وفي مقدمتها وقف الاستهدافات والاغتيالات، والسماح الفوري ودون قيود بإدخال الآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ والإيواء وسائر الاحتياجات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء.

وأكد الوسطاء، خلال الاتصالات، مواصلة جهودهم لإغاثة قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستمرار اتصالاتهم مع الأطراف المعنية والمؤثرة للدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق والوفاء باستحقاقاته.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: