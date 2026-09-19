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نادي الأسير ينفي تحديد موعد لبدء زيارات أهالي الأسرى

19 سبتمبر 2026 . الساعة 20:08 بتوقيت القدس
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الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. (صورة أرشيفية)

نفى نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، ما يتم تداوله من أنباء بشأن تحديد موعد لبدء زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد النادي، في تصريح مقتضب، أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، مشدداً على أنه لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن تحديد موعد لاستئناف زيارات أهالي الأسرى.

وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن أي تطور بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى داخل سجون الاحتلال، داعياً إلى عدم تداول الأخبار غير الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكد أن أي تحديث بشأن استئناف الزيارات سيصدر رسمياً عن المؤسسات والجهات المعنية فور توفر معلومات مؤكدة.

ومنذ الإبادة الإسرائيلية على غزة أكتوبر 2023م، تمنع سلطات الاحتلال زيارة الأسرى الفلسطينيين، وتشدد ظروف اعتقالهم وحياتهم اليومية، وتحرمهم من الغذاء والدواء والرعاية الصحية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#أهالي الأسرى #سجون الاحتلال الإسرائيلي #نادي الأسير الفلسطيني

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