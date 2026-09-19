فنانة بريطانية: أردد عبارة "فلسطين حرة" أمام أطفالي كل ليلة

قالت المغنية بالوما فيث أنها تردد عبارة "فلسطين حرة" أمام أطفالها كل ليلة، في حين انتقدت نظيرها إد شيران لرفضه اتخاذ موقف علني بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي حديثها عبر بودكاست "Fourcast" على القناة التلفزيونية الرابعة البريطانية (Channel 4)، أعربت النجمة البريطانية البالغة من العمر 44 عاما عن استيائها بشكل خاص من تبرير شيران لتجنبه الإدلاء بتصريحات سياسية، حيث أشار إلى أن جمهوره يضم "شباباً، وغالباً أطفالاً، من خلفيات متنوعة".

وأضافت فيث: "لا يعجبني ذلك التعليق. فهناك الكثير من الأطفال في فلسطين يواجهون أموراً لا يمكن تصورها، ولا ينبغي أن يتعرضوا لها".

وتابعت: "أنا أقول: فلسطين حرة لأطفالي كل ليلة. وأعتقد أنه ينبغي تعريف الأطفال بالسياسة".

ورأت أن اتخاذ موقف محايد سياسيا (أو عدم الانخراط في السياسة) هو بحد ذاته موقف سياسي، فلا يمكنك البقاء بمنأى عن السياسة بينما يرى الناس هذه الصور يوماً بعد يوم.

وفي إشارة إلى "نفاق شيران" بزعم الابتعاد عن السياسة، قالت بالوما فيث إنها شاركت في حفل موسيقي مع إد شيران لجمع التبرعات لأوكرانيا، في موقف واضح لدعم الأخيرة بعد الهجوم الروسي عليها.

وجاءت تصريحات فيث عقب استبعاد مغني الراب الأمريكي ماكلمور من جولة شيران الغنائية وذلك إثر إدلائه بتعليقات داعمة لفلسطين خلال حفل أحياه في ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، وترديده "فلسطين حرة".

وكان ماكلمور قد صرح بأنه يريد من سكان غزة والضفة الغربية أن يعلموا أنهم لم يُنسوا، بينما أوضح شيران لاحقاً أن قرار استبعاده اتُخذ من قبل الجهة المنظمة للجولة وليس من قبله شخصياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن لديه “آراءه الخاصة” بشأن الصراع، لكنه يرغب في أن تكون حفلاته مساحة شاملة للجميع.

وكان ماكلمور قد أعلن عن تبرعه بمليون دولار بعد فترة وجيزة من استبعاده من جولة المغني إد شيران في الملاعب الأمريكية، بعدما ردد خلال حفلة في ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي في وقت سابق من الشهر عبارة "فلسطين حرة".

وكشف ماكلمور، الأربعاء، عن حملة التبرعات، ودعا روبرت كرافت الملياردير الأمريكي الصهيوني الداعم لإسرائيل، مالك فريق ملعب نيو إنغلاند باتريوتس، إلى الانضمام إليها، بعدما كان كرافت قد قاد حملة للضغط من أجل استبعاده من الجولة، ورفض غناءه في ملعبه.

وقال ماكلمور مخاطباً كرافت: "بغض النظر عن خلافاتنا، ربما يمكننا الاتفاق على هذا: أرواح الفلسطينيين تستحق الحماية. حياة الفلسطيني لا تقل قيمة عن أي حياة على هذه الأرض".

وأوضح المغني أنه سيوجّه تبرعاته إلى ست مؤسسات تقدّم المساعدة للفلسطينيين، هي: HEAL Palestine، ومطبخ غزة الخيري، ومنظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وAmerican Near East Refugee Aid.

المصدر / لندن/ فلسطين أون لاين: