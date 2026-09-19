مذكرة تفاهم لدعم التعافي الصناعي في غزة

وقّعت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ودعم جهود التعافي وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتضررة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها قطاع غزة.

وجرى توقيع المذكرة بحضور مدير عام شركة توزيع الكهرباء د. محمد طه الأسطل، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نافذ أبو كميل إلى جانب وفد من مدراء الشركة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي القطاعات الصناعية والإنشائية.

وتركزت المباحثات على احتياجات المنشآت الصناعية من خدمات الكهرباء والطاقة، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق، وتبادل البيانات والمعلومات بما يدعم جهود مسح وتقييم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي، ويسهم في التخطيط لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد الأسطل حرص الشركة على تطوير شراكاتها مع مختلف القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن تعزيز التنسيق مع القطاع الصناعي يمثل جزءاً مهماً من الجهود الرامية إلى دعم استمرارية النشاط الاقتصادي والتعامل مع احتياجات المرحلة المقبلة وفق الإمكانات المتاحة.

من جانبه، أكد أبو كميل أهمية المذكرة في بناء آليات تعاون عملية بين الاتحاد والشركة، بما يدعم مصالح المنشآت الصناعية ويساند جهود استعادة النشاط الإنتاجي.

وتأتي المذكرة في إطار توجه مشترك نحو تعزيز الشراكة المؤسسية ودعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة.





المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: