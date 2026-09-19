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قوات الاحتلال تحتجز فلسطينيات وأطفالًا ونساءً مسنات غرب بيت لحم

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قوات الاحتلال تحتجز فلسطينيات وأطفالًا ونساءً مسنات غرب بيت لحم

19 سبتمبر 2026 . الساعة 16:06 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تحتجز فلسطينيات وأطفالًا ونساءً مسنات غرب بيت لحم

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عددًا من الفلسطينيات في بلدة بتير، غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أثناء وجودهن في المنطقة برفقة أطفال ونساء مسنات.

وقالت إحدى المحتجزات إن المجموعة قدمت من عدة قرى غرب رام الله إلى بلدة بتير في نزهة، وإن قوات الاحتلال هاجمتهن واحتجزتهن لدى وصولهن إلى منطقة سكة الحديد قرب مدرسة ذكور بتير الثانوية.

وأضافت أن النساء ما زلن محتجزات منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا، مشيرة إلى أن بين المحتجزات أطفالًا ونساءً مسنات يحتجن إلى رعاية طبية.

وأوضحت أن قوات الاحتلال احتجزت كذلك أربعة شبان كانوا موجودين في المكان، إلى جانب سائق الحافلة التي كانت تقل النساء.

ولم تتضح حتى الآن أسباب الاحتجاز، كما لم يصدر عن قوات الاحتلال تعليق بشأن الحادثة أو المدة المتوقعة لاستمرار احتجاز المجموعة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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