طوابير حول العالم لشراء آيفون 18 برو في يوم طرحه بالأسواق

مع شروق شمس الجمعة 18 سبتمبر/أيلول في أنحاء العالم، اصطف عشاق شركة أبل أمام متاجرها لشراء هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، بالتزامن مع طرحهما رسميًا في الأسواق.

وتجمع محبو الشركة أمام متاجر أبل، على أمل أن يكونوا من أوائل المشترين الذين يغادرون حاملين أحدث هواتف آيفون. كما شهد اليوم نفسه طرح ساعات Apple Watch الجديدة وسماعات AirPods 5.

وزار الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أبل، جون تيرنوس، متجر الشركة الرئيسي في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك، في تقليد اعتاد سلفه تيم كوك القيام به لسنوات، وفقًا لتقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، اطلعت عليه "العربية Business".

ويتضمن طرازا آيفون برو الجديدان كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل مع فتحة عدسة متغيرة، وهي الأولى من نوعها في آيفون، بما يوفر تحكمًا أكبر في الإضاءة وعمق المجال. كما يعمل الهاتفان بنظام iOS 27، الذي يتضمن مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة من أبل، من بينها Siri AI.

في المقابل، لا يزال هاتف أبل القابل للطي آيفون ديو بعيدًا عن رفوف المتاجر، إذ تتواصل الطلبات المسبقة عليه، على أن يبدأ طرحه للبيع في المتاجر في 23 أكتوبر/تشرين الأول.

طوابير أمام متاجر أبل حول العالم

الصين

اصطف متسوقون في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية أمام متجر أبل في عدة طوابير طويلة، رغم أن أجهزة آيفون في البر الرئيسي الصيني لا تحصل حاليًا على بعض تحديثات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة.

وشهدت مدينة شنتشن مشهدًا مشابهًا، مع تجمع أعداد من محبي أبل لشراء هواتف آيفون الجديدة.

هونغ كونغ

حددت أبل عمليات الشراء المباشر في متاجرها بهونغ كونغ بأربعة أجهزة كحد أقصى لكل عميل، تشمل هاتفي آيفون 18 برو وهاتفي آيفون 18 برو ماكس، وفقًا للموقع الإلكتروني الإقليمي للشركة.

لندن

وفي العاصمة البريطانية لندن، أظهرت الصور متسوقين يحملون عدة أجهزة من هواتف آيفون الجديدة، فيما بدا أن المشترين غير مقيدين بحد أقصى لعدد الأجهزة التي يمكنهم اقتناؤها.

وأظهرت إحدى الصور متسوقًا يحمل سبع علب من آيفون 18 برو، بينما ظهر متسوق آخر وهو يحمل عددًا كبيرًا من علب الهاتف الجديد.

نيويورك

استقبل متجر أبل الرئيسي في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك مئات العملاء الراغبين في إلقاء نظرة أولى على هواتف آيفون الجديدة، وسط فرصة للقاء الرئيس التنفيذي الجديد للشركة والتقاط الصور معه.

ويمثل طرح آيفون 18 برو أول إطلاق كبير لجون تيرنوس منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل، بعدما ظهر للمرة الأولى بشكل بارز خلال فعالية الكشف عن الهواتف الجديدة في 9 سبتمبر/أيلول.













المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات