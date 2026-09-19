iOS 27 يضاعف متطلبات التخزين لميزات الذكاء الاصطناعي في بعض أجهزة آيفون

أطلقت أبل مؤخرًا نظام iOS 27، الذي يتضمن تحديثات واسعة لميزات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة Apple Intelligence. وبينما تحافظ معظم أجهزة آيفون المدعومة على متطلبات التخزين السابقة لهذه الميزات، تحتاج بعض الطرازات الأحدث إلى مساحة تخزين فارغة تقارب ضعف المساحة المطلوبة سابقًا.

ورغم أن ميزات Apple Intelligence لم تحقق بالضرورة النجاح الذي كانت أبل تطمح إليه عند إطلاقها عام 2024، فإن تحديثات الذكاء الاصطناعي الجديدة في iOS 27 قد تمنحها دفعة أكبر، لا سيما مع التطورات التي طرأت على المساعد الصوتي Siri AI.

وبحسب تقرير لموقع 9to5Mac المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business"، فإن معظم مستخدمي أجهزة أبل سيحتاجون إلى ما يصل إلى 8 غيغابايت من مساحة التخزين لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي في iOS 27، وهي السعة نفسها المطلوبة في السابق.

لكن بعض طرازات آيفون التي تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا على الجهاز تحتاج إلى مساحة أكبر.

ووفق وثيقة دعم جديدة نشرتها أبل، قد يحتاج المستخدم إلى توفير ما يصل إلى 14 غيغابايت من مساحة التخزين الفارغة على أحدث طرازات آيفون للاستفادة من جميع ميزات الذكاء الاصطناعي في iOS 27.

وتشمل الأجهزة التي تتطلب هذه المساحة كلًا من iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Duo القابل للطي، إضافة إلى iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max وiPhone Air.

كما تصل متطلبات التخزين إلى 14 غيغابايت في بعض أجهزة iPad وMac التي تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الجهاز، إلى جانب Apple Vision Pro، بينما تحتاج الطرازات الأخرى المدعومة إلى ما يصل إلى 8 غيغابايت. أما Apple Watch فتحتاج إلى ما يصل إلى 1.5 غيغابايت.

لماذا تحتاج بعض الأجهزة إلى مساحة أكبر؟

يرتبط ارتفاع متطلبات التخزين بدعم بعض الأجهزة ميزتين متقدمتين للذكاء الاصطناعي غير متاحتين في الطرازات الأخرى، هما تخصيص صوت Siri AI من حيث التعبير وسرعة الكلام، وتحسين دقة الإملاء.

وتتطلب هذه الميزات استخدام نموذج أبل الأقوى للذكاء الاصطناعي على الجهاز، ما يؤدي إلى استهلاك مساحة تخزين إضافية.

أما بقية طرازات آيفون المدعومة، فتحتاج إلى ما يصل إلى 8 غيغابايت من المساحة لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي في iOS 27.

وتتطابق قائمة الأجهزة التي تتطلب 14 غيغابايت من التخزين مع الأجهزة التي تستخدم نموذج AFM Core Advanced، وهو نموذج للذكاء الاصطناعي يعمل على الجهاز وتقول أبل إنه مطلوب لتوفير الأصوات التعبيرية في Siri AI.

ومع ذلك، لم تؤكد أبل أن هذا النموذج تحديدًا هو المسؤول عن استهلاك المساحة الإضافية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات