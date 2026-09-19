الاحتلال يحاصر 47 عائلة في خربة "الرأس الأحمر" جنوب شرقي طوباس

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي آخر منفذ يؤدي إلى خربة "الرأس الأحمر"، جنوب شرقي طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى عزل 47 عائلة فلسطينية بشكل كامل لليوم الخامس على التوالي.

وقال ثائر بشارات، أحد سكان الخربة، في تصريحات صحفية السبت، إن الإغلاق جاء بعد أكثر من شهرين على إغلاق جميع الطرق الترابية المؤدية إلى المنطقة، مشيراً إلى أن الحصار المفروض على الخربة تصاعد على مدى نحو ثلاثة أعوام، قبل أن يبلغ مرحلة خطيرة قبل خمسة أيام، عندما حفر جيش الاحتلال خندقاً في آخر منفذ متبقٍ إليها.

وأوضح بشارات أن الطريق لم يكن صالحاً إلا لمرور الدواب والجرارات الزراعية، لكن إغلاقه أدى إلى عزل الخربة وتحويلها، وفق وصفه، إلى "قفص" تحيط به الخنادق والجدران والمناطق العسكرية.

وبيّن أن العائلات الـ47 تعتمد في معيشتها على تربية الماشية، وباتت تواجه صعوبات في إدخال احتياجاتها الأساسية والأعلاف إلى الخربة، فيما يضطر المزارعون إلى نقل الحليب إلى خارجها عبر طرق شاقة، من خلال اجتياز الخندق الذي حُفر مكان الطريق.

وأشار بشارات إلى أن نحو 360 ألف دونم كانت تُستخدم مراعي لمربي الثروة الحيوانية، إلا أن 90% منها جرى الاستيلاء عليها أو حظر الوصول إليها، ما فاقم الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها السكان.

واعتبر بشارات أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف، بحسب تقديره، تهجير سكان التجمع بالكامل، بذريعة وجوده في منطقة عسكرية.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وتشمل الاعتداءات، وفق معطيات فلسطينية، القتل والاعتقال وهدم المنازل والمنشآت، وإحراق المساجد والسيارات، وتجريف الأراضي الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير الفلسطينيين، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات