إيران تعدم مدانًا بالتجسس لصالح "الموساد"

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، السبت، إعدام رجل أدين بتهمة التجسس والتعاون المخابراتي مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد اتهامه بتسريب معلومات عن مواقع صواريخ خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

وقالت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية إن حسين بيداران أُعدم شنقًا، عقب تأييد المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة التجسس والتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وبحسب الوكالة، زوّد بيداران الموساد بمعلومات عن مواقع عسكرية حساسة في إقليم أصفهان وسط إيران، مشيرة إلى أنه أقدم على أعمال التجسس مقابل مكاسب مالية.

ويأتي تنفيذ الحكم في ظل استمرار الإجراءات الإيرانية بحق من تتهمهم السلطات بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، على خلفية الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / وكالات