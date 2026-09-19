اتحاد الكرة يكشف عن موعد إنطلاق بطولة كأس الألف شهيد في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين:

كشف اتحاد الكرة عن موعد إنطلاق بطولة كأس الألف شهيد في المحافظات الجنوبية يوم السبت الموافق 3/10/2026 بمشاركة 50 نادياً.

وقال سامي ابو الحصين الأمين العام المساعد باتحاد الكرة إن البطولة ستقام على 4 ملاعب وهي ملعب نادي فلسطين بمدينة غزة، ملعب فلسطين في مدينة النصيرات، ملعب نادي خدمات دير البلح، ملعب نادي اتحاد دير البلح في مدينة دير البلح.

وأكد أبو الحصين أن لجان الاتحاد تبذل جهوداً كبيرة في ترنيب كافة الأمور وتوفير الإمكانيات اللازمة من أجل انطلاق البطولة وفق الموعد المحدد، مشيراً إلى أن الأندية المشاركة قسمت حسب توزيعها الجغرافي بواقع 24 ناديا يمثلون أندية غزة والشمال، و 26 نادياً يمثلون أندية الوسطى والجنوب.

واضاف أبو الحصين أن الاتحاد أنجز كافة الترتيبات الخاصة مع الزملاء في المحافظات الشمالية بوصول المنحة المالية المقدمة من الاتحاد للأندية المشاركة، والمتوقع أن تصل قبل انطلاق البطولة والتي تمكن الأندية من الالتزام بمسؤولياتها استعدادا للبطولة.

وتمنى أبو الحصين التوفيق للأندية المشاركة والتأكيد على أهمية تكاثف الجميع من أجل إنجاحها تكريماً ووفاء لشهداء الحركة الرياضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين