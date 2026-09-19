الأرصاد: أجواء غائمة جزئيًا ودرجات الحرارة أدنى من معدلها اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بنحو درجتين مئويتين، وسط أجواء معتدلة نسبيًا خلال ساعات النهار.

وأشارت الأرصاد إلى أن الفرصة تبقى مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، خاصة على المناطق الشمالية، على أن تضعف فرص الهطول تدريجيًا خلال ساعات المساء والليل.

وتنخفض درجات الحرارة خلال ساعات المساء والليل، لتصبح الأجواء لطيفة ومنعشة في المناطق الجبلية، وتميل إلى البرودة نسبيًا في ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، فيما يكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين