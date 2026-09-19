3 شهداء بينهم طفلة في استهدافات للاحتلال بمناطق متفرقة في غزة

استشهدت طفلة وشابان، صباح اليوم السبت، جراء استهدافات وقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، طالت مخيم النصيرات ومدينة غزة ومخيم جباليا.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد طفلة متأثرة بجراح أصيبت بها جراء إطلاق قوات الاحتلال النار في منطقة شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، استشهد الشاب رائد أبو عصر جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع مشتهى في حي الشجاعية شرقي المدينة، ونقلت طواقم الإسعاف جثمانه إلى مستشفى المعمداني.

وفي شمال القطاع، استشهد الشاب بصير منير البرش نجل المدير العام لوزارة الصحة بغزة جراء استهدافه من طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب مقر الدفاع المدني غربي مخيم جباليا.

كما وأصيبت مواطنة، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "فش فريش" بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي وعمليات النسف والتحليق المكثف للطائرات المسيّرة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن المواطنة أصيبت بعيار ناري في فمها، خلال إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه النازحين في منطقة المواصي، في وقت شهدت فيه مناطق شرقي وجنوبي خان يونس إطلاق نار مكثفًا من الآليات والدبابات الإسرائيلية.

كما تعرضت منطقة الشاكوش شمال غرب رفح لإطلاق نار كثيف من الدبابات، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات قرب "الخط الأصفر"، وإلقاء قنابل من طائرات مسيّرة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المناطق الجنوبية للمدينة.

وفي مواصي رفح، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية باتجاه خيام النازحين، فيما واصلت آلية إسرائيلية متوغلة في منطقة الشاكوش إطلاق النار تجاه المناطق المحيطة.

وفي مدينة غزة، تعرضت المنطقة الشرقية من حي التفاح شمال شرقي المدينة لإطلاق نار وقصف مدفعي من الآليات الإسرائيلية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة، فيما أطلقت طائرات "كواد كابتر" النار في محيط منتزه البلدية وسط المدينة.

كما سُمع دوي قصف مدفعي في مناطق متفرقة من مدينة غزة، بينما أطلقت قوات الاحتلال قذيفة مدفعية باتجاه غرفة للأطفال داخل منزل لعائلة أبو عصر في حي الدرج، دون تسجيل إصابات.

وفي شمالي القطاع، أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل متقطع شرق مخيم جباليا، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية، بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيّرة وطائرات الاستطلاع في أجواء المدينة والمناطق الشمالية.

وفي جنوب القطاع، شهدت أجواء ميناء القرارة في خان يونس تحليقًا لطائرات مسيّرة هجومية، فيما أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية النار باتجاه مدينة رفح فجر اليوم.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها في عرض بحر غزة، بالتزامن مع استمرار النشاط الجوي والقصف في مناطق مختلفة من القطاع.

وتأتي هذه الخروقات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2025، والتي أسفرت، وفق المعطيات الصحية في غزة، عن استشهاد 1386 مواطنًا وإصابة 4784 آخرين منذ بدء سريان الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين