مباريات كأس السوبر الإسباني 2027.. البلد المستضيف، الفرق المشاركة، الجدول الكامل، والقنوات الناقلة

محمد زقوت

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسمياً عن تفاصيل ومواعيد النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الإسباني 2027، والتي تحمل طابعاً استثنائياً هذا العام؛ إيقاعاً ومكاناً، حيث تستضيف منافساتها مدينة إسطنبول التركية، وذلك برعاية رسمية من موسم الرياض (هيئة الترفيه السعودية)، في خطوة مؤقتة لتفادي تقاطع المواعيد مع البطولات القارية الكبرى.

الفرق الأربعة المشاركة في السوبر الإسباني 2027

تشهد البطولة صراعاً محتدماً بين كبار أندية الكرة الإسبانية الذين ضمنوا مقاعدهم في هذه النسخة، وهم:

* نادي برشلونة

* نادي ريال مدريد

* نادي أتلتيكو مدريد

* نادي ريال سوسيداد

جدول مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني 2027

تنطلق منافسات البطولات خلال شهر فبراير/ شباط 2027 وتوزع على النحو الآتي:

مباريات نصف النهائي:

* ريال مدريد × ريال سوسيداد: يوم 2 فبراير 2027، الساعة 8:00م بتوقيت القدس والقاهرة ومكة المكرمة.

* برشلونة × أتلتيكو مدريد: يوم 3 فبراير 2027، الساعة 8:00م بتوقيت القدس والقاهرة ومكة المكرمة.

المباراة النهائية:

* تُلعب المواجهة الحاسمة على لقب السوبر بين الفائزين من مباراتي نصف النهائي يوم 6 فبراير 2027.





القنوات الناقلة لمباريات السوبر الإسباني 2027

أعلنت الشبكات الحاصلة على حقوق البث عن تغطية حصرية ومباشرة لكافة مجريات البطولة، حيث حصلت قناة MBC مصر مجاناً على حقوق النقل الحصري لمباريات نصف النهائي والنهائي بتعليق نخبة من أبرز المعلقين الرياضيين لتغطية الحدث الجماهيري الكبير الذي ينتظره عشاق المستديرة حول العالم.

من هي البلد والملاعب المستضيفة؟

تُقام البطولة للمرة الأولى في تاريخها على الأراضي التركية وتحديداً في مدينة إسطنبول، حيث تتوزع المباريات على ثلاثة ملاعب رئيسية، على أن يحتضن ملعب رامس بارك أو ملعب أتاتورك الأولمبي المباراة النهائية المرتقبة لتحديد بطل السوبر.

مت هو سبب تغير مكان إقامة البطولة؟

يأتي قرار نقل بطولة كأس السوبر الإسباني خارج أراضي المملكة العربية السعودية مؤقتاً في نسخة 2027 فقط؛ نظراً لتزامن موعد إقامة البطولة مع انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية. ومن المقرر أن تعود البطولة أدراجها إلى المملكة العربية السعودية ابتداءً من نسخة عام 2028.

من هو الفريق الفائز بكأس السوبرمد الإسباني 2026؟

فاز نادي برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني 2026 بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 11 يناير 2026 على ملعب الإنماء بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

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المصدر / فلسطين أون لاين