20 عملا للمقاومة في الضفة خلال 48 ساعة

أحصى مركز معلومات فلسطين "معطى" وقوع 20 عملا للمقاومة خلال الـ48 ساعة الأخيرة في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وشملت أعمال المقاومة، بحسب "معطى"، 14 مواجهة واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، 5 عمليات تصد للمستوطنين، محاولة دهس واحدة.

وسجلت مناطق حزما وقلنديا وأبو ديس في القدس اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، فيما شهدت محافظة جنين تصديًا للمستوطنين واندلاع مواجهات في فقوعة.

وفي محافظة رام الله، وقعت محاولة دهس في البيرة، كما شهدت كفر عين والبيرة اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، بينما شهدت المغير تصديًا للمستوطنين واندلاع مواجهات بشكل متكرر، إلى جانب تصدٍ للمستوطنين واندلاع مواجهات في دير جرير وبرقا وبيتللو.

وفي نابلس، شهدت بيت فوريك اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، فيما سجلت دار صلاح في محافظة بيت لحم مواجهات وإلقاء حجارة.

وفي محافظة طولكرم، اندلعت مواجهات وأُلقيت حجارة في بلدتي بلعا وفرعون.

ووصف "معطى" هروب المستوطنين بعد تصدي الأهالي لهم على أطراف بلدات رام الله ودير جرير وبيتللو والمغير وبرقا، بـ"العمل النوعي".

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: