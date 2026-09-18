خلل في iOS 27 قد يجمّد آيفون مؤقتاً.. إليك طريقة إصلاحه

إذا تجمّد هاتف آيفون الجديد بعد تحديثه إلى iOS 27 أثناء استخدامه، فلا داعي للقلق، إذ رُصد خلل برمجي في النظام يمكن أن يتسبب في توقف الهاتف عن الاستجابة مؤقتاً، لكن المشكلة لا تؤدي إلى تلف الجهاز بشكل دائم.

وبحسب ما أشار إليه موقع "9to5Mac"، يمكن الخروج من حالة التجمّد بسهولة من خلال إجراء إعادة تشغيل قسرية (Force Restart) للهاتف.

وتُعد إعادة التشغيل القسرية من أولى الخطوات التي يُنصح بها عند مواجهة مشكلات مفاجئة في الأجهزة، لأنها تؤدي إلى إعادة تهيئة الذاكرة العشوائية (RAM) وإغلاق العمليات والبرامج التي قد تكون تسببت في المشكلة، بحسب تقرير نشره موقع "engadget".

كيف تعيد تشغيل آيفون بالقوة؟

نظراً إلى أن الهاتف سيكون متجمداً ولن تتمكن من الوصول إلى أيقونة إيقاف التشغيل، اتبع الخطوات التالية:

- اضغط بسرعة على زر رفع مستوى الصوت ثم اتركه فوراً.

- اضغط بسرعة على زر خفض مستوى الصوت ثم اتركه أيضاً.

- بعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي للهاتف.

- واصل الضغط حتى يظهر شعار "أبل" على الشاشة، وهو ما يشير إلى بدء عملية إعادة التشغيل.

وقد تحتاج إلى الاستمرار في الضغط على الزر الجانبي لأكثر من 10 ثوانٍ قبل ظهور شعار "أبل".

كيف يحدث خلل iOS 27؟

إذا لم تواجه المشكلة حتى الآن وتتساءل عن سبب حدوثها، فإن الخلل يمكن تشغيله من خلال تنفيذ مجموعة محددة من الإيماءات بسرعة.

ويحدث ذلك عند السحب لأسفل لفتح مركز الإشعارات ثم السحب لأسفل مرة أخرى لفتح مركز التحكم بسرعة متتالية.

بعد ذلك، قد تظل بعض الأزرار والأيقونات عالقة في الجزء العلوي من الشاشة، بينما يتوقف آيفون عن الاستجابة لعمليات السحب والضغط على الشاشة.

وبالتالي، يبدو الهاتف وكأنه تجمّد بالكامل، رغم أن المشكلة مؤقتة ويمكن تجاوزها بإعادة التشغيل القسرية.

ومن المرجح أن تطلق "أبل" تحديثاً برمجياً لمعالجة الخلل، لكن حتى وصول الإصلاح، من المفيد معرفة خطوات إعادة التشغيل القسرية، خصوصاً إذا واجه الهاتف المشكلة بشكل مفاجئ ولم يعد يستجيب للمس.

المصدر / مواقع الكترونية